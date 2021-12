Des forces de l’ordre françaises se sont confrontés à un individu problématique lors d’une intervention. En effet, il s’agit d’un équipage de police du groupe de soutien des quartiers (GSK) du XIIe arrondissement de Paris qui ont été agressés au hachoir par ce dernier, qui avait précédemment menacé l’un de ses voisins. C’était le vendredi 10 décembre 2021 que l’agression a eu lieu, dans un immeuble du boulevard Poniatowski.

Les policiers avaient été appelés par un homme âgé de 38 ans qui disait avoir été menacé de mort par son voisin, même s’il a déjà plusieurs fois porté plainte contre ce dernier. Quand les forces de l’ordre sont arrivés sur les lieux, celui qui les appelé a confirmé avoir été menacé avec sa famille par le voisin qui tenait un hachoir en main. Les policiers sont allés chez le mis en cause qui a soudainement ouvert la porte en plaçant ses mains derrière lui. Il s’agit en effet d’un nord-africain âgé d’une quarantaine d’années, qui correspond aux descriptions faites par le plaignant. Cependant, celui-ci se montre agressif envers les policiers, qui ont commencé à reculer dans le couloir du premier étage.

L’homme refuse de montrer ses mains et continue d’avancer vers les policiers. Face à cette situation, les forces de l’ordre ont décidé de pointer leur arme de service sur l’homme qui a décidé de sortir par la suite de sortir un hachoir. Selon une source proche du dossier, « malgré les injonctions, il a continué à avancer de manière déterminée vers les policiers avec son arme pointée dans leur direction ». Après de multiples injonctions, l’homme a laissé son hachoir avant d’être arrêté par les policiers. Suite à cette intervention, les policiers ont déposé une plainte. Une enquête a été ouverte et permettra d’avoir de plus amples informations sur les motivations du mis en cause, déjà placé en garde à vue.