Claude Guéant, ancien ministre de l’intérieur de Nicolas Sarkozy, est en train de régler ses comptes avec la justice française. En effet, ce dernier a payé la dette qu’il devait au Trésor public. C’est son avocat qui a donné l’information, tout en faisant savoir que l’ex ministre est parvenu à régler cette dette, le jeudi 16 décembre 2021, avec l’aide de plusieurs proches qui ont accepté de lui consentir des prêts.

Son avocat introduira une demande de remise en liberté

Sa situation devrait cependant connaître une amélioration, puisque l’objet de son incarcération n’est plus d’actualité. Sur ce point, une demande d’aménagement de peine en sa faveur a été présentée au juge, le jeudi dernier. Par ailleurs, son avocat a déclaré qu’il introduira, à partir de la semaine prochaine, une demande de remise en liberté. Notons que Claude Guéant aurait détourné, pendant qu’il était ministre de Nicolas Sarkozy de 2002 à 2004, 105 000 euros provenant d’une enveloppe pour le remboursement des frais de policiers. Incarcéré le lundi 13 décembre 2021, il devait payer une amende de 75 000 euros et 105 000 euros de dommages et intérêts.

Outre cette affaire, Claude Guéant avait été mis en examen pour « association de malfaiteurs » en 2020, dans l’affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy par Mouammar Kadhafi. En 2019, ses démêlés avec la justice lui avait valu d’être exclu de « l’ordre de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite par le grand chancelier de la Légion d’honneur ».