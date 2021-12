Malgré les efforts croissants des autorités sanitaires pour empêcher les cas de décès dus au coronavirus, certains préfèrent écouter les réseaux sociaux qui diffusent pour la plupart de fausses informations sur le coronavirus et les vaccins. Malheureusement ces Fake news font de nombreuses victimes. Vendredi 10 décembre, une femme âgée de 57 ans est décédés dans les services d’urgence et de réanimation d’un hôpital de la région parisienne pour avoir déclaré faussement qu’elle était vaccinée.

Selon que le patient est vacciné ou pas, la prise en charge aux urgences, est différente dans les deux cas. Selon les révélations du mari de la victime, sa femme ne présentait aucun antécédent médical avant de contracter le virus en contact avec leur fils de 13 ans qui a été infecté à l’école. Elle a été conduite à l’hôpital après que son état de santé s’est rapidement dégradé. Et c’est là que tout aurait pu être joué. Sur l’ordre de la femme, le mari a également maintenu le secret de la non vaccination de son épouse.

« Elle avait peur des cochonneries dans le vaccin »

« Si on avait su que ma femme n’était pas vaccinée, elle aurait été sauvée. Mais elle ne voulait pas que je le dise. Elle avait peur des poursuites judiciaires », a expliqué l’homme, Patrick, à BFMTV. « Elle avait peur des cochonneries dans le vaccin », a déclaré l’homme qui lui-même a reçu trois doses du vaccin anti-Covid.

« Si on n’écoute pas les réseaux sociaux, on se fait vacciner ! On attrape le Covid, c’est vrai, mais pas comme ça, pas comme ma femme l’a attrapé, » déplore-t-il. Il a annoncé qu’il va porter plainte contre le médecin qui a réalisé une fausse déclaration de vaccination de sa femme à l’assurance maladie. Par ailleurs, le médecin qui aurait fait la fausse déclaration, a affirmé avoir été victime d’une usurpation de carte professionnelle.