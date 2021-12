Le préfet du département Littoral, Alain Orounla a pris la décision la semaine dernière qu’à partir de ce lundi 29 novembre 2021 que les taxis minibus communément appelés «Tokpa-Tokpa» en provenant de la ville de Porto-Novo devront s’arrêter à Abattoir( Akpakpa) et ceux venant de la commune d’Abomey-Calavi devront s’arrêter à Vodjè Rail. Trois jours après l’entrée en vigueur de cette décision, le ministre de la décentralisation et de la Gouvernance Locale, Raphaël Akotègnon à travers le Secrétaire Général du Ministère a, dans un message radio, suspendu à compter de ce jeudi 02 décembre 2021 l’arrêté du Préfet du département du Littoral portant réorganisation de la circulation des véhicules de transport de marchandises et des usagers en direction du marché Dantokpa.

« Compte tenu des problèmes qu’engendre cette décision sur terrain ( ….) Vous demande vouloir bien rapporter cet acte sans délai à travers tous canaux grands publics communication pour permettre libre circulation personnes et biens (…)». C’est par cet extrait du message radio signé du Secrétaire général du ministère de la décentralisation et de la Gouvernance Locale que le ministre Raphaël Akotègnon a demandé au Préfet du département du Littoral de suspendre son arrêté portant réorganisation de la circulation des véhicules de transport de marchandises et des usagers en direction du marché Dantokpa. Avec cette suspension de l’arrêté du Préfet Alain Orounla, les taxis minibus communément appelés « Tokpa-Tokpa» peuvent donc circuler librement dans la ville de Cotonou sans craindre d’être arrêtés par la police républicaine. Depuis, la prise de cette décision du préfet du département du Littoral, les usagers ont des difficultés pour se rendre sur les sites de Abattoir et Vodjè Rail. Aussi, les frais de transport ont augmenté parce que ces usagers vont prendre des taxis motos pour aller au marché Dantokpa ou pour les remorquer du marché Dantokpa vers les sites de Abattoir et Vodjè Rail.

Interdiction formelle à Orounla de prendre des arrêtés

«Par ailleurs ( ….) vous informe qu’il vous est désormais interdit prendre toute sorte arrêté jusqu’à nouvel ordre ( ….)» a précisé le Secrétaire général du ministère de la décentralisation et de la Gouvernance Locale dans son message radio. Comme on le voit, le Préfet du département du Littoral, Alain Orounla ne peut plus prendre des arrêtés préfectoraux. Il vient d’être recadré par le ministre Raphaël Akotègnon . Il ne pourra plus agir à sa guise. Le gouvernement a donc désormais un droit de regard sur le Préfet Orounla.