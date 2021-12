Les relations diplomatiques entre la Russie et l’Union européenne sont au plus mal depuis plusieurs années. Pour visiblement pallier à cette situation, Moscou a fait plusieurs propositions en matière de garanties de sécurité avec l’OTAN et les Etats-Unis. Cependant, l’UE a réagi en indiquant qu’elle était disposée à étudier les questions de sécurité en se basant seulement sur les formats déjà existants.

Il a critiqué la décision de l’UE

L’information a été donnée hier dimanche 19 décembre 2021 par le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko qui n’a pas manqué de critiquer la décision de l’UE. « Ces déclarations de l’Union européenne ne signifient qu’une chose : dans le domaine de la sécurité militaire, l’UE est totalement contrôlée par l’Otan. Aujourd’hui, son ambition de jouer un rôle politico-militaire autonome, de devenir moins dépendante des États-Unis ne trouve pas d’incarnation pratique » a-t-il déclaré. Le vice-chef de la diplomatie russe a par ailleurs fait savoir qu’après la présentation des propositions russes de traités avec les USA et l’OTAN, celle-ci n’avait pas contacté Moscou.

Alexandre Grouchko a également estimé que c’est la position des Etats-Unis qui serait considérée dans les choix à faire par l’organisation. Toutefois, il a fait part de la disponibilité de Moscou à avancer dans ce dossier. « L’élément clé est, bien entendu, la conversation stratégique avec les États-Unis. Nous l’avons annoncé. Qui plus est, nous avons annoncé que nous avions déjà une équipe de négociateurs prête à tout moment à entamer le travail » a-t-il ajouté.