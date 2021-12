Une importante découverte a été faite sur les mammouths. En effet, plusieurs chercheurs sont parvenus à démontrer que ces derniers n’avaient pas disparu de la planète aussi longtemps que le pensaient d’autres scientifiques. Dans un article de la revue Nature Communications, les conclusions d’une analyse ADN de sédiments du pergélisol ayant été extraits dans la localité du Klondike au centre du territoire canadien du Yukon, ont été publiées.

Les chercheurs ont utilisé la technologie capture-enrichissement de l’ADN

Les chercheurs du gouvernement du Yukon, des universités d’Alberta, de McMaster et du musée américain d’histoire naturelle ont pu savoir que le mammouth laineux et le cheval nord-américain, étaient encore en vie jusqu’à 5000 années plus tôt. Ces recherches effectuées sur des dizaines de milliers d’années d’histoire ont permis aux scientifiques d’identifier la période durant laquelle ces animaux se sont éteints. Ils auraient donc vécu jusqu’en plein milieu de l’holocène. Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont utilisé la technologie capture-enrichissement de l’ADN, pour reconstruire d’anciens écosystèmes. Cela, grâce à plusieurs échantillons de sol qui renferment des milliards de séquences génomiques et microscopiques tant d’espèces végétales qu’animales.

Avec cette technologie, les chercheurs ont pu mettre sur pieds un portrait de la faune et de la flore qui existaient lors de la transition Pléistocène-Holocène, qui datait d’il y a 11 000 ans à 14 000 ans. C’est au cours de cette période, qu’un nombre non négligeable d’espèces parmi lesquels figurent les mammouths ou les mastodontes ont disparu ou diminué.