Les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et certains pays vont certainement se dégrader davantage suite aux nouvelles sanctions américaines. En effet, ces dernières visent notamment la Chine et la Corée du Nord pour leurs diverses violations des droits de l’homme. Les mesures punitives ont été annoncées hier vendredi 10 décembre 2021 dans le cadre de la journée des droits de l’homme des Nations Unies.

Le président du Xinjiang sanctionné

En Chine, ces sanctions visent des sociétés ainsi que des responsables accusés de violations des droits de l’homme lors de la détention massive des musulmans Ouïghours, dans le Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. Au nombre des entités chinoises ciblées se trouve la compagnie SenseTime, qui fabrique des applications de reconnaissance faciale pour la vérification d’identité et la surveillance des foules. Pour cette société qui projette de s’introduire en bourse le 17 décembre à la bourse de Hong Kong, le trésor américain a estimé qu’elle a « mis en avant sa capacité à identifier les Ouïghours portant une barbe, des lunettes de soleil et un masque », afin de pouvoir servir à la surveillance policière dans la région du Xinjiang. Sont également sanctionnés, Erken Tuniyaz, président de la région autonome du Xinjiang de même que son prédécesseur Shohrat Zakir. Cela se justifie par la détention de « plus d’un million d’Ouïghours et de membres d’autres minorités ethniques majoritairement musulmanes », d’après le ministère américain du Trésor.

La Chine a plusieurs fois rejeté les accusations

En Corée du Nord, ce sont les studios d’animation SEK qui sont visés par les nouvelles sanctions américaines. Toujours selon le Trésor, le groupe a « utilisé un assortiment de sociétés-écrans pour échapper aux sanctions visant le gouvernement de Corée du Nord et tromper les institutions financières internationales ». Rappelons que, la société chinoise SenseTime figurait déjà en 2019, sur la liste noire américaine. En ce qui concerne les Ouïghours, la Chine a plusieurs fois rejeté les accusations de violation de droits de l’homme dont elle fait l’objet. En premier lieu, elle rejette le chiffre d’un million de membres de cette communauté enfermés et parle plutôt de centre de formation professionnelle pour éloigner les « stagiaires » de la radicalisation.