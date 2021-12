Que se passe-t-il avec Lionel Messi en Ligue 1 ? Depuis qu’il a été transféré au Paris Saint Germain (PSG), le génie argentin peine à devenir la machine à marquer qu’il était au FC Barcelone. Après 600 minutes jouées dans l’élite française, le natif de Rosario n’a scoré qu’une seule fois. C’était contre le FC Nantes le 20 novembre dernier. Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé.

Il est à la peine

Le vainqueur de la Copa America 2021 a tiré 30 fois au but comme Jodel Dossou, l’ailier béninois de Clermont Foot. Lui aussi n’a pu marquer qu’un seul but depuis le début de la saison. Ce n’est certainement pas une statistique flatteuse pour l’écureuil, surtout quand il est comparé au meilleur joueur du monde. Cette saison l’ancien joueur des Requins de l’Atlantique n’est pas en réussite, mais il reste encore de très nombreux matchs à jouer.

En plus, à sa décharge, on peut dire que c’est l’apprentissage du haut niveau puisque la saison dernière Clermont Foot jouait encore en ligue 2. Jodel Dossou avait marqué plus de 12 buts. On espère que les choses iront mieux pour lui et pour Lionel Messi qui est à la peine en championnat, lui, le septuple ballon d’or.