Hier mercredi 09 décembre, les Nations Unies ont célébré la journée internationale de la lutte contre la corruption. Au Bénin, l’un des acteurs majeurs de ce combat est Jean-Baptiste Elias, le président du Front des Organisations Nationales contre la Corruption (FONAC). Interrogé par la radio nationale, sur l’état de la lutte contre ce fléau, il explique que son pays a depuis quelques années, des résultats en dents de scie.

« En 2011, nous avons occupé la 100ème place sur 176 Etats qui ont été évalués. En 2020, nous sommes à la 83ème place sur 180 Etats évalués. Quand nous prenons les notes qui ont été données par Transparency International dans son indice de perception on se rend compte que entre 2011 et 2020 nous n’avons progressé que de 5 points » informe le président du Fonac. Pour lui, la note la plus forte obtenue par le Bénin sur ces 10 ans est 41 points sur 100.

Impliquer tout le monde

Le pays n’a pas atteint la moyenne d’après lui. Des efforts restent donc à faire, du point de vue de cet acteur de la société civile. Il invite l’exécutif, le législatif, le judiciaire, la société civile, les acteurs du secteur privé, à travailler en synergie pour lutter efficacement contre la corruption au Bénin.