Le député Benoit Dègla était ce dimanche 26 décembre 2021 sur l’émission «90 minutes pour convaincre » de Radio Bénin. Le député de la 8ème législature, un élu du Parti Bloc Républicain a opiné sur plusieurs faits politiques ayant marqué l’année 2021 qui est en train de s’achever progressivement.

Le parlementaire a notamment parlé de la condamnation tout récemment de Reckya Madougou à 20 ans de réclusion criminelle avec une amende de 50 millions francs pour «complicité de financement de terrorisme» et de Joël AÏvo à 10 ans d’emprisonnement ferme avec une amende de 45 millions franc CFA pour «blanchissement de capitaux et complot contre la sûreté de l’Etat». La libération de ces deux opposants selon Benoit Dègla pourrait découler d’une décision politique.

«La justice a rendu sa décision, même en la matière lorsqu’il y a une décision judiciaire, il y a toujours eu la possibilité de la décision politique» a déclaré le député Benoit Dègla ce dimanche 26 décembre 2021 sur Radio Bénin. Dans ses propos, le député de la 8ème législature, un élu du Parti Bloc Républicain a fait savoir que la décision «revient à une seule personne, au Chef de l’Etat». «L’Assemblée peut voter une loi d’amnistie que lui envoie le gouvernement ou il peut avoir la grâce que le Chef de l’Etat accorde donc en tout et pour tout c’est l’Exécutif qui décide » a-t-il fait remarquer. Pour qu’il n’y ait plus ce qui s’est passé lors de l’élection présidentielle d’avril 2021, il a invité tout le monde à tourner «la page à jamais et que les élections ne soient plus jamais source de violences dans notre pays» et qu’«il est bon que l’on s’accorde sur un certain nombre de choses».

Loi d’amnistie

Le député Dègla a affirmé qu’«au lendemain des législatives, il y a eu une loi d’amnistie. Nous en avons connu avec les présidentielles, la décision de la justice est rendue, il y a des voies de recours». Selon lui, « si les intéressés ne font pas appel, il appartiendra au gouvernement, seul juge nécessaire, de prendre ce qui est nécessaire». «Encore que je souhaite que ça se fasse dans l’intérêt de l’apaisement et comme je vous l’ai dit, je suis personnellement concerné» a –t-il martelé. C’est pour cela, dans les perspectives des élections législatives de 2023, il a affirmé que «ce qui nous est imposé aujourd’hui sur le plan économique à l’ international, ce qui nous est imposé par la COVID, ce qui nous est imposé par cette insécurité appelle au rassemblement de tous les fils et filles de ce pays pour parler d’une même voix pour que nous puissions penser développement de notre pays, penser cohésion, penser union de notre nation béninoise ».