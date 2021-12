La vice-présidente du Bénin, Mariama Chabi Talata a participé ce mercredi 08 décembre 2021 au 1er Forum Mondial pour les Enfants et les Jeunes. Une session de haut niveau du Groupe des Amis des Enfants et des ODD (Objectifs de développement durable) qui s’est déroulée par visioconférence. Dans son discours , Mariama Chabi Talata a indiqué que le Bénin a eu à proposer un projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme et des filles. L’objectif était de renforcer la lutte contre les violences faites aux filles.

« Depuis quelques semaines, ce projet de loi a été adopté. Il contient de nouvelles dispositions pour mieux et durement réprimer les violences basées sur le genre, entre autres, les agressions sexuelles, le viol, les mutilations génitales féminines et le mariage précoce » a poursuivi la vice-présidente du Bénin. Elle dira par exemple que « 3 filles sur 10 sont mariées avant l’âge de 18 ans » au Bénin.

« Plus une fille sera maintenue à l’école, moins elle sera exposée aux mariages (précoces) »

Mariama Chabi Talata pense que cette statistique est due au fait que les filles ne restent pas longtemps à l’école. En effet, l’ex-députée est persuadée que « plus une fille sera maintenue à l’école, moins elle sera exposée aux mariages (précoces) et autres formes d’abus et de violence » .