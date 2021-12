L’attaquant français Kylian Mbappé a récemment jeté des fleurs à son club, le Paris Saint-Germain. Hier lundi 27 décembre 2021, le joueur de 23 ans qui était lauréat du meilleur joueur de l’année à la cérémonie des Globe Soccer Awards, a fait part de sa satisfaction sur son début de saison. Il a également profité de l’occasion pour dire qu’il est heureux de jouer pour l’équipe de France et pour le club de la capitale.

Il avait marqué un but contre l’Espagne

« Je suis un gars chanceux. Je joue pour une grande équipe et une grande sélection. Je veux continuer à gagner, parce que sinon quelqu’un d’autre prend votre place. Je veux continuer à gagner des titres pour mon équipe nationale et mon club » a-t-il déclaré. Notons que Kylian Mbappé a été remarquable pendant la Ligue des Nations avec la sélection française. En effet, le joueur a marqué à la 80e minute de jeu un but contre l’équipe d’Espagne, pour un match qui s’est soldé par un score de deux buts à un, en faveur de la France. Avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant français a marqué une quinzaine de buts en 24 rencontres, ainsi que 15 passes décisives.

Pour rappel, ces mots de Mbappé interviennent après qu’il ait plusieurs fois fait part de son envie de quitter le PSG. Dans le même temps, le club de la capitale met tout en œuvre pour le retenir. Le média sportif français L’Equipe avait récemment fait savoir que les propositions ayant été faites à Kylian Mbappé font de lui le numéro 7 ayant le revenu le plus important de l’équipe.