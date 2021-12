Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk a tourné en dérision le nouveau produit de réalité virtuelle du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, affirmant que le métavers ne semblait pas très convaincant. Dans une interview avec le site satirique conservateur The Babylon Bee mardi, Musk a déclaré que le concept du métavers de Facebook, qui a été introduit pour la première fois en octobre et se concentre sur les expériences de réalité virtuelle augmentée (VR), était plus un battage médiatique que la substance.

Musk a décrit les casques utilisés lors de la participation au métavers comme inconfortables et qu’ « on n’a pas nécessairement l’impression que c’est la réponse ». Musk a également déclaré qu’il ne voyait pas la viabilité du métavers, déclarant : « Je ne vois pas quelqu’un attacher un écran de m*rde à son visage toute la journée et ne pas vouloir partir ». « Cela sonne juste comme un mot à la mode », a déclaré Musk. « Ça va te ruiner la vue, hein ! Et maintenant, on a une télé littéralement sur le visage. Est-ce que c’est bon pour vous ? », a interrogé l’actuel homme le plus riche du monde.

Technologique Web3

Zuckerberg a présenté publiquement pour la première fois le produit de réalité virtuelle de son entreprise Horizon Workrooms en août sur « CNBS This Morning ». Zuckerberg l’a décrit comme la prochaine génération d’Internet. « Donc, vous pouvez en quelque sorte y penser comme, au lieu d’être un Internet que nous regardons, à droite, sur nos téléphones portables ou écrans d’ordinateur, c’est un Internet dont nous faisons partie, ou dans lequel nous pouvons être à l’intérieur », a dit Zuckerberg.

Discutant d’autres tendances Internet, Musk a également commenté un concept technologique appelé Web3. C’est une idée qui espère décentraliser Internet pour responsabiliser les utilisateurs individuels grâce à la technologie blockchain et à la crypto-monnaie. Les partisans du Web3 pensent que cela pourrait réduire le pouvoir et l’influence des géants de la technologie comme Meta et Google.

Neuralink sera capable de vous immerger dans la réalité virtuelle.

Sur Web3, Musk a déclaré que cela semblait être « plus marketing que réalité ». Elon Musk qui a fondé la société neurotechnologie Neuralink, qui développe des puces cérébrales implantables, pense offrir un avenir plus sophistiqué. « À long terme, un Neuralink avancé sera capable de vous immerger totalement dans la réalité virtuelle. Je pense que nous sommes loin de disparaître dans le métavers, qui n’est qu’une sorte de mode », a-t-il déclaré.