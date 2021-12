Le président russe Vladimir Poutine s’est montré très menaçant sur le dossier ukrainien. En effet, dans la matinée de ce mardi 21 décembre 2021, le chef de l’Etat russe a menacé les occidentaux de représailles s’ils n’abandonnent pas leurs actions hostiles en Ukraine.

Le Kremlin accuse les USA de fournir des armes à l’Ukraine

Même s’il n’a pas donné plus d’informations concernant ces représailles, le numéro un russe a promis une réponse « militaire et technique adéquate » si les pays occidentaux ne mettaient pas un terme à leur « ligne très clairement agressive ». « Nous réagirons brutalement aux actions hostiles. Et je tiens à le souligner, nous en avons parfaitement le droit » a-t-il ajouté. Notons que ces propos interviennent alors que Sergueï Choïgou, ministre russe de la défense, a accusé les « mercenaires russes » de préparer une attaque chimique dans le Donbass, une localité de l’Ukraine. Le Kremlin accuse aussi les Etats-Unis de fournir des armes à l’Ukraine, tout en menant un déploiement en mer Noire, ainsi que d’autres manœuvres militaires. Du côté de l’OTAN, la Russie blâme l’organisation du fait qu’elle soit disposée à intégrer l’Ukraine à cause d’une déclaration de Bucarest, qui stipule que Kiev avait « vocation » à devenir un jour membre de l’alliance.

Il faut dire que ces derniers temps, la Russie a fait craindre une invasion en Ukraine. Il s’agit là d’une chose qu’elle a plusieurs fois démenti. Cependant, des troupes et du matériel militaire lourd russes sont aux portes de l’Ukraine. Pour rappel, dans le cas où cette dernière arriverait à être attaquée par la Russie, les pays européens et les Etats-Unis ont fait peser sur Moscou, la menace de sanctions économiques « sans précédent ».