Le feuilleton de l’homme qui avait séquestré deux femmes dans le XIIe arrondissement de Paris, a pris fin. Les négociations entre ce dernier et les forces de l’ordre sont terminées dans la matinée de ce mardi 21 décembre 2021. Il s’est lui-même rendu aux policiers qui l’ont arrêté, dans le calme.

Il est connu de la police pour avoir des problèmes psychiatriques

Depuis que la prise d’otage a eu lieu hier lundi 20 décembre, la piste terroriste a été écartée selon une source policière. L’homme en question, âgé de 56 ans, est connu des services de police pour avoir des problèmes psychiatriques. Hier, il était entré dans une boutique du XIIe arrondissement de Paris aux environs de 15h20, dans la rue d’Aligre, où il avait pris deux femmes en otage. Sur Twitter, la préfecture de la police de Paris avait indiqué que l’une d’elles avait été libérée au cours de la même journée. « Le forcené vient de libérer une des otages, qui est indemne. Les négociations sont toujours en cours » avec la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), a-t-elle laissé voir dans la soirée du lundi. La seconde otage a été libérée ce mardi et se trouve en bonne santé. Par ailleurs, une enquête a été ouverte et est confiée au commissariat du 12e arrondissement de Paris.

Au départ, certaines informations avaient circulé et indiquaient que le mis en cause était un ancien magistrat. Elles ont été démenties, puisqu’il s’agissait d’un homonyme. Notons qu’il n’y a pas eu de blessés au cours de l’opération. En outre, plusieurs personnalités sont intervenues afin que cette affaire se déroule dans de bonnes conditions. Parmi ceux-ci, se trouve le préfet de police Didier Lallement qui a communiqué par téléphone avec le quinquagénaire.

Rue d'Aligre à #Paris12 | Le forcené vient de libérer une des otages, qui est indemne. Les négociations sont toujours en cours par la BRI. pic.twitter.com/VH8IOPCtkR — Préfecture de Police (@prefpolice) December 20, 2021