Le président de Gerddes-Afrique Me Sadikou Alao a apprécié les décisions rendues par la Criet à l’issue des procès de Joël Aïvo et de Reckya Madougou. L’avocat regrette ces jugements parce que pour lui, les procès « n’étaient pas véritablement des procès ». « Les décisions qui en sont sorties ne sont pas des arrêts. Ces décisions ressemblent à mon humble avis à des décisions administratives » a critiqué le président du Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (Gerddes-Afrique) sur la webtv Reporter Bénin Monde.

Il se désole de constater que « des intellectuels d’un niveau respectable », soutiennent de telles condamnations. Pour lui, « il est temps que nous nous ravisions et que nos juridictions recouvrent les vertus cardinales qui doivent être celles des juridictions de pays qui méritent d’être respectés ». L’homme va pour finir, souhaiter le vote d’une loi d’amnistie pour tous les détenus politiques.

« Ça ne dénigre personne »

« Il faut que nous nous retrouvions à travers une loi d’amnistie. Ça ne dénigre personne. Ça ne ferait que grandir celui qui prendrait une telle décision historique » croit savoir l’avocat. Il ne veut pas entendre parler de grâce présidentielle. Ce qu’il faut, c’est « une loi d’amnistie pour réhabiliter tout le monde » a martelé le président de Gerddes-Afrique.