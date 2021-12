Après la polémique et les vives réactions qui ont été suscitées par la publication de la jeune iséroise du nom de Mila sur le réseau social de l’oiseau bleu, cette dernière est montée au créneau pour faire quelques mises au point. Elle a profité d’une série de publications toujours sur le réseau social Twitter pour revenir sur certains de ses mots. On retient également dans sa publication qu’elle n’accordera pas son suffrage à Eric Zemmour comme semble le faire croire sa précédente publication à polémique.

«Je n’aime pas sa violence et ses simplifications. Je n’aime son fascisme, son mépris et sa fermeture d’esprit. […] Ce que j’ai voulu dire, (maladroitement je le reconnais) c’est qu’il faut, je crois, des mesures radicales pour mettre un terme à la violence qui se déchaîne», a tenu à éclairer la jeune fille originaire du nord de l’Isère.

« Je n’aime pas Zemmour… »

Rappelons que le message vient en réponse à la polémique née d’une nouvelle publication de Mila après de messages d’insultes et de menaces de mort dont elle a fait objet au cours de ces derniers jours. «Je n’aime pas Zemmour, et l’encourager va à l’encontre de mes valeurs. Mais je suis tellement terrorisée dans mon propre pays, que je me dis qu’on n’a plus d’autres choix que de passer au moins un temps par cette radicalisation bien qu’elle me déplaise», laissait-elle lire. La publication avait fait réagir une série de personnes dont l’ancien polémiste devenu homme politique et candidat au prochain scrutin présidentiel en France. Certaines personnes déploraient la publication et indiquaient notamment que ce message est en soutien à l’ancien journaliste français.