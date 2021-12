La protection sociale des travailleurs du secteur des transports terrestres préoccupe la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Les responsables de la structure ont échangé avec les Secrétaires généraux des Confédérations et des centrales syndicales. Ce mercredi 1er décembre 2021, les employeurs et travailleurs du secteur des transports terrestres sont sensibilisés sur les obligations de l’employeur au regard de la loi portant sur le Code de Sécurité sociale en République du Bénin et les droits du salarié employé dans le secteur du transport. .

Les employeurs et travailleurs du secteur des transports terrestres sont sensibilisés ce 1er décembre 2021 sur la protection sociale par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Cnss). D’après Matin Libre, la séance a permis aux participants de s’imprégner des dispositions légales sur la sécurité sociale au Bénin notamment les obligations de l’employeur et les droits du salarié employé dans le secteur des transports terrestres. Le transport routier est donc un secteur stratégique pour le développement. Il prend en compte entre autres le déplacement des personnes et des biens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Mais force est de constater, selon Apollinaire Tchintchin, Directeur général de la Cnss, «que la majorité des travailleurs employés dans le secteur du transport terrestre notamment les conducteurs, les apprentis et leurs familles ne bénéficient pas de la protection sociale, pourtant garantie par la loi portant code de sécurité sociale en République du Bénin». Pour le DG/CNSS, «cet état de fait interpelle, dans la mesure où les véhicules de transport et les marchandises sont couverts par une police d’assurance de fret et de responsabilité civile mais pas le travailleur».

Il faut signaler que deux communications sont présentées aux participants lors de cette rencontre. Il s’agit des obligations de l’employeur au regard de la loi du 21 mars 2003 portant Code de Sécurité Sociale en République du Bénin et les droits du salarié employé dans le secteur du transport.