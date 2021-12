Les débuts de la star internationale du football Lionel Messi au Paris Saint-Germain semblent toujours être difficiles. En effet, depuis son arrivée remarquée dans le club de la capitale française, l’ancien joueur du FC Barcelone, a du mal à convaincre les dirigeants qataris. Ainsi, les statistiques ne jouent pas en faveur de la Pulga, même s’il a marqué trois buts en Ligue des champions ou encore les trois passes décisives face à Saint-Etienne, au cours du week-end dernier.

Une terrible situation qui n’est pas passée inaperçue

Depuis qu’il a réalisé ces performances, la star argentine du ballon rond n’est pas parvenue à en faire plus. Au cours du match d’hier soir ayant opposé le PSG à Nice qui s’est soldé par un match nul (0 – 0), Lionel Messi s’est fait remarquer par son silence sur le terrain. Il s’agit là d’une terrible situation qui n’est pas passée inaperçue. En effet, le joueur âgé de 34 ans totalise seulement un but, après huit rencontres ayant eu lieu cette saison en ligue 1. Ce bilan est le plus faible jamais réalisé par le footballeur depuis ses débuts au barça en 2005/2006. Depuis, Messi avait franchi ce cap et est devenu un joueur clé du club catalan.

Notons que le constat de ce bilan de Lionel Messi intervient après qu’il ait remporté son septième ballon d’or. Pour rappel, cette victoire a été très critiquée dans le monde du football. Toni Kroos, milieu de terrain allemand avait, par exemple, remis en question le fait que Messi gagne encore le ballon d’or, estimant que Karim Benzema, joueur du Real Madrid, le méritait plus.