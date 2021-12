Les Forces Armées Béninoises veulent renforcer leur effectif. Dans ce cadre, un concours de recrutement militaire sera organisé. 700 jeunes sont recherchés. Ils doivent être âgés de 18 ans révolu au 1er janvier 2022 et de 25 ans au plus. La phase d’inscription est déjà lancée. Toutes les personnes qui remplissent les conditions requises sont invitées à « s’inscrire sur le site www.sengager.defense.bj dans la période du lundi 03 au vendredi 14 janvier 2022.

En ce qui concerne les conditions requises , il faut dire, qu’en dehors des critères d’âge, les postulants doivent être de nationalité béninoise, ne pas être un agent de l’Etat, ni ancien militaire radié, jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité, avoir une taille minimale de 1,60 m pour les filles et 1,65 m pour les garçons, avoir une bonne constitution physique et être médicalement apte, avoir le Brevet du Premier cycle (BEPC) ou tout autre diplôme reconnu équivalent. Le recrutement se fera en trois phases.

Une course sélective de 6 kilomètres pour les garçons

La première, celle sportive, se déroulera dans les douze chefs-lieux des départements et comprendra une épreuve de course sélective de 4 kilomètres pour les filles et de 6 kilomètres pour les garçons. La deuxième phase, celle des épreuves écrites se déroulera toujours dans les chefs-lieux des départements et seuls les candidats retenus à la phase sportive et après l’étude des dossiers seront autorisés à y prendre part.

La dernière phase consacrée à la visite d’aptitude médicale concerne les candidats admissibles à l’issue des épreuves écrites. « Les centres de compositions et les dates de déroulement des différentes phases seront précisés ultérieurement » a précisé le communiqué du chef d’Etat majoral général des Forces Armées Béninoises, le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Aho.