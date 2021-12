Le porte-parole du gouvernement du Bénin, Wilfried Léandre Houngbédji a réagi au sujet de la sanction des Etats-Unis concernant la réduction significative du prochain fonds du Millennium Challenge Corporation (MCC) en raison du recul des «principes de gouvernance démocratique». Il trouve qu’il n’y a pas de déclin mais plutôt une lutte contre l’impunité dans une émission radiophonique, ce vendredi 17 décembre 2021 sur Frissons Radio.

« Vous avez dit qu’ils ont sanctionné le Bénin, on n’est pas sorti du Mca déjà. On va relativiser les choses. Le 3ème compact du MCA que nous portons avec d’autres pays, c’est un Mca régional pour intervenir notamment sur la question des infrastructures» a déclaré ce vendredi 17 décembre 2021 le porte-parole du gouvernement , Wilfried Léandre Houngbédji. « Nous avons vu le communiqué du gouvernement américain, le Bénin prend acte» a-t-il affirmé. Il a ensuite précisé qu’«il n’y a plus de place pour l’impunité» mais qu’ «il y a de place pour la rigueur si tout cela s’analyse pour certains en déclin démocratique ,c’est leur perception des choses ». Il s’est étonné que «quand on a vu un grand pays au monde où un Chef d’Etat sortant a été battu mais refuse de partir sous prétexte que les élections ont été truquées, le Bénin n’a pas dit qu’il y avait un déficit de démocratie ailleurs. Le Bénin n’a pas dit que dans ce pays-là que les pratiques démocratiques sont compromises». Pour Wilfried Léandre Houngbédji , «le Bénin s’emploie ici à construire une démocratie résiliente avec des institutions fortes, avec une justice qui juge autant les soutiens du pouvoir que les opposants ».

Il faut préciser que le communiqué de l’Ambassade des Etats- Unis au Bénin en date du 16 décembre 2021 indique qu’ «en raison du déclin sur plusieurs années de l’engagement du Bénin vis-à-vis des critères d’éligibilité de la MCC et des principes de gouvernance démocratique, le conseil d’administration a discuté et a approuvé la proposition de la MCC de réduire de manière significative la part de l’investissement régional prévu qui serait faite au Bénin par le biais d’un accord de don régional».