Le capitaine d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, est « ouvert » à un déménagement choc à Barcelone en janvier, selon la presse. Aubameyang a fait la une des journaux ce week-end après avoir été exclu de l’équipe lors d’une rencontre avec Southampton en raison d’une « violation disciplinaire ». Et maintenant, des rapports ont émergé le liant à un éloignement du nord de Londres. Le média espagnol El Nacional affirme qu’Aubameyang serait prêt à passer à Barcelone « sans hésitation » en janvier.

L’absence d’Aubameyang de l’équipe était survenue après son retour avec un jour de retard après avoir été récupéré sa mère en France. Cela pourrait marquer le début de la fin de la carrière de l’attaquant à Arsenal. Il a également été laissé sur le banc lors de la défaite 2-1 contre Everton lundi dernier. Le joueur de 32 ans n’a plus que 18 mois à courir sur son contrat actuel, donc Arsenal pourrait être tenté d’encaisser dès que possible.

Le Barça en difficulté

Pendant ce temps, Barcelone a désespérément besoin de renforts à l’avant et aimerait ajouter Aubameyang à ses rangs. En effet, Sergio Aguero se retire du football en raison de complications cardiaques, tandis que Memphis Depay s’est blessé. Cela laisse Luuk de Jong comme la seule option de Xavi pour mener la ligne, un joueur qui a marqué un but en 11 matchs. Cependant, un point de friction dans un accord potentiel est le manque d’argent de Barcelone. Le président du club, Joan Laporta, a déclaré qu’il « examinerait le marché » en janvier pour aider Xavi à lancer sa révolution au club.

Mais les dettes croissantes au Camp Nou signifient que le club devra probablement s’appuyer sur le recrutement d’agents libres et des prêts astucieux jusqu’à ce que la masse salariale soit réduite. Et avec l’international gabonais qui gagne actuellement un peu plus de 330.000 dollars de base par semaine avec des bonus en plus, le Barça a du pain sur la planche s’il veut conclure un accord sur toute la ligne.