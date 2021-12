Après André Okounlola, Patrice Talon a décidé de débaucher un autre député du parlement pour les fonctions d’ambassadeur. Il s’agit d’Adam Bagoudou Zakari. L’homme a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le Royaume d’Arabie Saoudite. Une nomination intervenue lors du conseil des ministres d’hier mercredi 08 décembre 2021.Adam Bagoudou Zakari est de la région de Tchaourou. Il a été élu au parlement sous les couleurs du parti Bloc Républicain.

Il va bientôt démissionner du parlement

Bientôt le parlementaire présentera sa démission au parlement comme André Okounlola l’avait fait. Ce dernier a d’ailleurs déjà rejoint Moscou. Le mercredi 1er décembre dernier. Il a présenté ses lettres de créances au Président russe Vladimir POUTINE lors d’une cérémonie protocolaire qui s’est tenue au Kremlin. Dans son adresse à l’assistance, le Président POUTINE s’était réjoui de l’excellente qualité des relations d’amitié et de coopération entre le Bénin et son pays. Il a exprimé la disponibilité de la Russie a exploré avec le Bénin, de nouvelles pistes de coopération afin d’établir un partenariat encore plus avantageux.

Lors d’une cérémonie conviviale, en marge de la présentation de ses lettres de créances, l’Ambassadeur OKOUNLOLA-BIAOU a indiqué que le Bénin entend optimiser sa coopération avec la Russie dans les domaines d’intérêt commun. Il a, par ailleurs, ajouté que sa mission sera d’œuvrer à atteindre cet objectif en positionnant davantage le Bénin, au travers d’un alliage stratégique entre ses priorités de développement et le champ des ‘’possibles’’ à explorer avec la Russie.