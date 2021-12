Jeudi 23 décembre 2021, une jeune fille de 14 ans a été par une balle perdue dans un magasin californien lorsque la police a tiré sur un suspect d’agression. La jeune fille a été identifiée comme étant Valentina Orellana-Peralta, selon le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles. Le mode de décès de l’adolescente est répertorié comme un homicide et sa cause de décès était une blessure par balle à la poitrine, selon les dossiers de l’enquête.

L’adolescente a été mortellement touchée par ce que les autorités pensent être une balle perdue tirée par un officier qui a pénétré le mur d’un magasin de Burlington à North Hollywood, a déclaré le Département de police de Los Angeles (LAPD). Valentina était alors dans la cabine d’essayage du magasin avec sa mère. Le suspect d’agression, identifié par le bureau du coroner comme étant Daniel Elena Lopez, 24 ans, a été abattu par la police, d’après USA TODAY.

Publications des éléments audios et visuels

Un câble antivol en acier ou en métal a été trouvé près de l’homme, et les enquêteurs pensent qu’il a été impliqué dans l’agression d’une autre femme, a déclaré la police. Aucune arme à feu n’a été récupérée sur les lieux. Le LAPD prévoit de publier des images de caméras corporelles, des appels au 911, des transmissions radio et d’autres preuves liées à la fusillade, a déclaré la semaine dernière le chef de la police de Los Angeles, Michel Moore.

La jeune fille essayait une robe

« Cet incident chaotique entraînant la mort d’un enfant innocent est tragique et dévastateur pour toutes les personnes impliquées. Je suis profondément désolé pour la perte de la vie de cette jeune fille et je sais qu’il n’y a pas de mots qui peuvent soulager la douleur inimaginable pour la famille », avait déclaré Moore la semaine dernière. Un responsable du LAPD au courant de l’enquête a déclaré à CNN qu’il était « au courant d’informations selon lesquelles un témoin aurait déclaré que la jeune fille essayait une robe de quinceañera avec sa mère. Nous examinons cela dans le cadre de notre enquête ».

L’officier qui a tiré les coups de feu mortels est en « congé administratif payé, conformément aux protocoles du département pour les officiers impliqués dans les coups de feu, pendant au moins deux semaines », a déclaré le responsable à CNN. Selon les informations par le LAPD, les policiers de North Hollywood ont répondu à un appel radio à 11 h 45 pour une agression avec une arme mortelle en cours dans un magasin de Burlington.

Un trou dans le mur derrière l’homme

En route, ils ont reçu plusieurs appels au sujet d’une « éventuelle fusillade en cours » et les gens s’abritaient sur place, a indiqué la police. À leur arrivée, les agents ont trouvé une femme qui saignait et souffrait de diverses blessures. Les policiers ont ensuite rencontré un homme suspecté d’agression à une courte distance et lui ont tiré dessus, selon le communiqué. Il a été touché par des balles et déclaré mort sur les lieux, ont indiqué les autorités.

Par la suite, les agents ont trouvé un trou dans le mur derrière l’homme, qui s’est avéré être un vestiaire. À l’intérieur, les agents ont trouvé une fille de 14 ans touchée par des coups de feu et l’ont déclarée morte sur les lieux, a indiqué la police. La femme qui a été agressée a été transportée dans un hôpital local avec des blessures à la tête et au bras, a indiqué la police.