Cristina Junquiera, une ancienne employée d’une grande banque au Brésil a vu sa fortune s’accroître, suite à la création de son institution financière. Il s’agit en effet de NuBank, une banque numérique brésilienne, qui a été introduite à la bourse de New York. La société a atteint une capitalisation boursière de 42 milliards de dollars, amenant donc sa fortune à 1,3 milliard de dollars, au cours de ce mois de décembre 2021.

Elle a dû démissionner de son poste

La femme âgée de 39 ans devient ainsi la première latino-américaine entrepreneure à devenir milliardaire. Cristina Junquiera était, plusieurs années plus tôt, employée à Itau Unibanco Holding, au Brésil, où elle occupait un important poste. Cependant, tout a commencé en 2013, où elle s’est lancée dans l’entrepreneuriat. Pour cela, elle a dû démissionner de son poste et s’associer à David Velez, un dirigeant d’une société de capital risque. A eux deux, il leur a fallu huit années pour propulser Nubank en tant que leader sur la scène internationale devant d’autres sociétés américaines et européennes intervenant dans le même domaine. Il faut dire que la compagnie a su dépasser les attentes de ses dirigeants. Ces derniers qui s’attendaient à 30 milliards de dollars de capitalisation boursière ont vu Nubank, franchir la barre des 40 milliards de dollars et à maintenir ce cap durant trois semaines.

Elle a travaillé d’arrache-pied

En l’espace de dix-sept mois jusqu’à la fin du mois d’octobre dernier, la néobanque a réussi à avoir 20 millions de clients supplémentaires, amenant le total de clients à 48 millions. Par ailleurs, le milliardaire américain Warren Buffett semble avoir détecté qu’il s’agissait d’une entreprise à succès puisqu’il l’avait choisie parmi ces récents gros investissements. Notons que pour arriver à ce niveau, Cristina Junquiera a travaillé d’arrache-pied et a fait des choix difficiles. Dans une interview accordée au média américain Bloomberg, elle a déclaré : « Dans mon cas, il s’agissait de prendre des décisions très difficiles et d’être claire sur mes priorités ».