La semaine dernière, un homme originaire de la Californie a été arrêté dans l’Iowa après avoir déclaré à la police qu’il se rendait directement à la Maison Blanche « pour tuer des personnes au pouvoir ». D’après les documents judiciaires, il a été retrouvé sur lui un fusil d’assaut et un gilet pare-balles. Kuachua Brillion Xiong, 25 ans, de Merced a été arrêté pour conduite agressive le 21 décembre. Il avait un fusil de type AR-15, des munitions et un grappin, entre autres, ont indiqué les autorités.

Il a déclaré à un adjoint du shérif qu’il désapprouvait le gouvernement et le président Biden et qu’il se rendait à Washington, à la Maison Blanche. Selon les autorités le véhicule de Xiong était rempli avec plusieurs canettes vides de boisson énergisante. Xiong a accepté de laisser le policier fouiller sa voiture et a admis qu’il avait une arme et des munitions. Les policiers ont trouvé des chargeurs chargés, des boîtes de munitions, plusieurs articles de gilet pare-balles et des kits médicaux, selon son rapport.

De l’argent réservé pour ses funérailles

Xiong a déclaré qu’il n’était pas suicidaire mais qu’il utiliserait les armes pour se défendre. La police a également trouvé de l’argent dans le véhicule « réservé » aux frais funéraires de Xiong, et son GPS a été réglé pour la Maison Blanche. La police a déclaré que Xiong s’était conformé lorsqu’il a été interrogé. Selon les archives en ligne, le prévenu a été arrêté dans le comté de Pottawattamie dans l’Iowa peu après 16h30 le 21 décembre.

Xiong a admis à un agent des services secrets américains que jusqu’à il y a quelques mois, il avait travaillé dans une épicerie à Merced pour maintenir sa « couverture » jusqu’à ce qu’il soit appelé par Dieu à « combattre les démons maléfiques à la Maison Blanche ». « Xiong pense qu’il est la seule personne restante qui peut libérer les États-Unis du mal et qu’il est nécessaire qu’il tue ceux qui occupent des postes de pouvoir », a déclaré l’agent spécial Justin Larson des services secrets dans l’affidavit.

Une liste des personnalités à tuer

Vers le 18 décembre, Xiong avait quitté son domicile près de Sacramento et a commencé à conduire jusqu’à la Maison Blanche. Il a déclaré aux enquêteurs qu’il avait téléchargé des vidéos TikTok sur son téléphone pour dresser une liste des personnes qu’il avait l’intention de tuer, parmi lesquelles des politiciens et des personnalités publiques. Selon les enquêteurs, il y avait environ 100 vidéos sur la « liste de résultats » de Xiong. Les cibles comprenaient les anciens présidents Clinton et Obama, le conseiller médical de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci et le directeur général de Meta Mark Zuckerberg, selon l’affidavit.

Il a également détaillé son plan pour entrer dans la Maison Blanche à travers ce qu’il a décrit comme un « point faible » et comment il utiliserait un grappin pour escalader la clôture du périmètre. Xiong a déclaré aux enquêteurs qu’il « ferait tout ce qu’il faudrait » pour mener à bien son plan, et s’il était libéré, il continuerait de se rendre à la Maison Blanche.

« Mourir en combattant des démons à la Maison Blanche »

« Xiong a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de retourner en Californie pour voir sa famille parce qu’il prévoyait de mourir en combattant des démons à la Maison Blanche », selon l’affidavit. Xiong doit comparaître devant un juge fédéral lors d’une audience de détention ce jeudi. Le gouvernement fédéral dit qu’il devrait rester en détention pour avoir proféré une menace contre un ancien président, ce qui est un crime fédéral.