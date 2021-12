Le président américain Joe Biden se sent toujours capable de briguer un second mandat à la Maison Blanche. Cela d’autant plus si son prédécesseur, le républicain Donald Trump se présente à la présidentielle de 2024. Le locataire de la Maison Blanche a fait cette déclaration dans une interview accordée au média ABC et diffusée hier mercredi 22 décembre 2021.

« Vous essayez de me tenter »

« Mais écoutez. Je suis quelqu’un qui respecte beaucoup le destin (…). Si j’ai la santé que j’ai maintenant, si je suis en bonne santé, alors je me présenterai à nouveau » a-t-il déclaré. Cependant, quand le journaliste lui a demandé s’il le fera toujours même si Donald Trump se présente, Joe Biden a répondu par l’affirmative. « Vous essayez de me tenter » a-t-il d’abord répondu avant d’ajouter : « Bien sûr, pourquoi ne me présenterais-je pas face à Donald Trump s’il était candidat ? Cela augmenterait les chances que je me présente ». Notons que ces propos de Joe Biden interviennent plus d’un an après l’élection présidentielle américaine qu’il a remportée face à Donald Trump. Ce dernier avait plusieurs fois contesté ces résultats même devant des tribunaux, arguant que l’élection lui avait été volée.

Début 2021, ses propos avaient poussé de nombreux de ses partisans à attaquer le capitole, puisqu’ils voulaient empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. La situation a fait réagir les élus de la Chambre basse du Congrès qui ont créé une commission pour enquêter sur l’attaque. En outre, ces derniers mois, Donald Trump a plusieurs fois affiché son intention de se présenter à la prochaine présidentielle.