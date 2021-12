Le célèbre chanteur américain R. Kelly est depuis quelques mois en prison pour des faits d’agression sexuelle, entre autres. Alors qu’il n’en a pas encore terminé avec la justice américaine, l’ancien artiste est accusé avec son manager Donnell Russell d’avoir intimidé les femmes qui ont été victimes des faits qui lui sont reprochés. Pour cela, elles ont déposé une plainte devant la Cour suprême de Manhattan.

« Un effort orchestré pour faire taire »

Le document indique que « Kelly et son entourage … ont commencé un effort orchestré pour faire taire, harceler, corrompre et intimider ces braves jeunes femmes ainsi que leurs amis et leur famille ». Il s’agit précisément de trois femmes à savoir : Faith Rogers, Lisa Van Allen et Lisette Martinez, qui ont déposé cette plainte. D’après elles, les personnes mises en cause « ont utilisé des méthodes d’intimidation croissantes, passant de légales à terroristes en quelques heures ». Elles ont par ailleurs fait savoir que Russell Donnell avait proféré des menaces lors de la première diffusion du documentaire « Surviving R. Kelly », en 2018. Cette affaire lui avait valu d’être interpellé en 2020, puisque deux années plus tôt, il avait proféré de manière anonyme, une menace contre le théâtre Neuehouse qui avait entraîné une évacuation de la salle.

Dans cette affaire, qui est actuellement en instance de jugement, le manager de R. Kelly avait été arrêté avec deux autres personnes Michael Williams et Richard Arline. Tous accusés d’avoir essayé de soudoyer et d’intimider les victimes de R. Kelly, le dossier judiciaire les concernant indique qu’ils n’ont rien fait pour les aider « probablement pour protéger la marque, le nom, la réputation, l’image et la renommée, le succès et les avantages financiers de R. Kelly ».