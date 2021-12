Un vaccin qui serait à même de combattre le Covid-19 ainsi que les variants. C’est ce à quoi s’attèle l’armée américaine selon un communiqué de l’Institut de recherche de l’armée américaine Walter Reed. A en croire les précisions apportées par ce communiqué, les premiers essais cliniques ont été déjà effectués. Le vaccin baptisé SpFN (Spike Ferritin Nanoparticle) a révélé son efficacité sur les primates lors des essais qui ont été réalisés sur des primates.

Les résultats des essais sur l’homme sont attendus ce mois. Le produit que développe l’armée américaine pourrait également être capable de neutraliser d’autres coronavirus que le Covid-19. A en croire une publication qui a été faite dans la revue à comité de lecture « Science Translational Medicine », le produit que développe l’armée américaine a eu le mérite de protéger des primates contre la maladie causée par le variant originale du coronavirus Covid-19.

Une réponse immunitaire contre plusieurs variants

En moins d’un mois, les deux doses administrées ont permis de développer de fortes réponses immunitaires contre les variants Alpha, Beta, Gamma et Delta. Le vaccin baptisé (Spike Ferritin Nanoparticle) a également réussi à vaincre le SARS-CoV-1 qui a tué près de 800 personnes en 2002 et 2003. Notons que tout de même que selon Defense One, ce vaccin serait différent de ceux qui existent et qui fonctionnent par l’ARNm pour déclencher le système immunitaire.