Le polémiste français officiellement candidat à la prochaine élection présidentielle s’est prononcé sur la vidéo de certains de ses sympathisants qui s’entrainent au tir et prennent pour cible imaginaire Emmanuel Macron ainsi que certains de ses opposants. Eric Zemmour, dans un communiqué a notamment fait savoir que celles et ceux qui s’adonnent à ce jeu ne lui rendent aucun service et ne peuvent être comptés parmi ses partisans.

« Je ne veux ni de votre soutien ni de votre aide »

« Vous ne faites partie ni de mes sympathisants, ni de mes militants, et encore moins de mes amis. Je condamne par avance tout ce que vous ferez en mon nom pendant ma campagne. Je ne veux ni de votre soutien ni de votre aide », a clairement notifié dans son communiqué le candidat à la prochaine élection présidentielle française. Rappelons que la vidéo qui a été diffusée sur les réseaux et par Mediapart montre un homme avec une casquette avec l’inscription « Ben voyons ».

Une plainte pour menace de mort…

Il s’agit d’un langage choisi par le polémiste pour représenter son slogan de campagne. « Ben voyons les amis, on va éclater qui, là ? Du jeune gaucho, du jeune communiste, du jeune bougnoule mental », avait lancé le jeune homme dans la vidéo. Une autre personne avait également pris pour cible dans une autre vidéo l’ex-porte-parole de LFI Raquel Garrido ainsi qu’Alexis Corbière. Ces dernières ont déjà déposé une plainte pour « menace de mort et provocation à la commission d’un crime ».