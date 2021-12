Ces derniers jours, plusieurs incidents ont été rapportés impliquant des soutiens ou prétendus sympathisants du candidat à la présidentielle française de 2022, Éric Zemmour. Dans la nuit du 27 à 28 décembre à Dax, la comédienne Annabelle Lengronne a été victime d’une agression verbale. Dans une séquence vidéo de quelques secondes qu’elle a publiée, on entend un jeune profèrer à son égard des insultes à caractère raciste et faisant référence à Zemmour.

« Zemmour, il te regarde, il te ramène dans ton pays […]. J’aime pas les Noi*s et les Ar*bes, rentre dans ton pays sale bougn*ule », a lancé le jeune homme à l’endroit de l’actrice. La comédienne née en Martinique, a répliqué en ironisant : « Au moins tu es honnête ». L’incident a eu lieu alors qu’Annabelle Lengronne quittait une soirée dans un appartement du centre-ville de Dax.

Ce sont des propos extrêmement dégradants

Selon son avocat, Me Hosni Maati, qui s’est confié à France Bleu, alors que sa cliente repartait de la fête, l’un des participants lui a proposé de la ramener chez elle, ce qu’elle a refusé. Toutefois, le jeune homme a tellement insisté et est descendu avec elle dans la rue et c’est à ce moment-là que l’actrice a décidé de filmer la scène.

Annabelle Lengronne, 34 ans, a alors décidé de porter plainte pour injure à caractère racial et outrage sexiste. Selon France Bleu, l’actrice de La Fine Équipe et Filles de joie, va se constituer partie civile. « Ce sont des propos extrêmement dégradants, le but, c’est de chercher à l’humilier », a indiqué l’avocat de la comédienne, précisant que sa cliente reste très choquée.