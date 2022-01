Hier lundi 10 janvier, les adeptes du culte vodoun ont célébré la fête des religions endogènes. Nicéphore Soglo, l’ancien président béninois était du côté d’Abomey-Calavi pour communier avec les adeptes. C’est le Centre Touristique AgouaLand de Togba qui a accueilli l’évènement cette année dans la toute nouvelle commune à statut particulier.

Nicéphore Soglo a été reçu par une délégation constituée du député Edmond Agoua, promoteur du Centre Touristique Agoualand, du maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou, de deux de ses adjoints, d’un chef d’Arrondissement et d’autres conseillers. Nicéphore Soglo s’est ensuite entretenu avec le député Edmond Agoua en présence de l’édile de la commune d’Abomey-Calavi et d’autres députés notamment. Après ces échanges, l’ancien chef de l’Etat et la délégation, venue l’accueillir ont rejoint le domaine réservé aux festivités dans le centre touristique.

Une fête instituée par l’ancien président quand il était au pouvoir

Nicéphore Soglo a été copieusement ovationné à son arrivée par les adeptes du culte vodoun selon le journal l’Evènement Précis qui rapporte l’information. Inutile de rappeler que c’est l’ancien président qui avait instauré cette fête des religions endogènes lors de passage au Palais de la Marina entre 1991 et 1996. Depuis cette époque, les présidents qui se sont succédé à la tête du pays ont maintenu cette fête du 10 janvier.