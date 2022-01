Les Etats-Unis ont décidé de ne plus faire affaire avec trois pays africains, dans le cadre de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA). C’est ce dimanche 02 janvier 2022, que les USA ont donné l’information, soulignant que les nations concernées sont l’Ethiopie, la Guinée et le Mali.

L’administration Biden inquiète des violations de l’homme

Dans un communiqué, la représentation américaine au commerce (USTR) a indiqué que : « Les États-Unis ont exclu aujourd’hui l’Éthiopie, le Mali et la Guinée du programme de préférences commerciales de l’Agoa en raison d’actions prises par chacun de leurs gouvernements en violation des statuts ». Elle n’a cependant pas manqué de souligner que les Etats-Unis sont très préoccupés par la situation relative à l’ordre constitutionnelle dans ces trois pays. « L’administration Biden-Harris est profondément préoccupée par le changement anticonstitutionnel des gouvernements de Guinée et du Mali » a laissé voir l’USTR dans son communiqué, tout en ajoutant que l’administration Biden est inquiète des « violations flagrantes des droits humains internationalement reconnus, perpétrées par le gouvernement éthiopien et d’autres parties dans le conflit qui s’étend dans le nord de l’Éthiopie ».

Pour mémoire, l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) est un accord commercial qui relie les Etats-Unis à l’Afrique. Instauré en 2000 par l’ancien président américain Bill Clinton, il a pour but de réguler et faciliter les échanges entre les deux parties. Sur le terrain, il permet notamment une réduction des taxes sur les produits africains à l’importation.