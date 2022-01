Au Bénin, les prochaines élections législatives auront lieu en 2023. Les Démocrates, le parti d’opposition compte y participer afin d’en finir avec le « parlement monocolore » en place depuis 2019. C’est du moins ce qu’a déclaré Alassane Tigri, aux militants à la base lors d’une récente cérémonie de présentation de vœux du nouvel an.

De gros défis attendent le Bénin

Pour le vice-président chargé de la coordination des activités politiques du parti Les Démocrates dans l’Atacora, la formation politique doit prendre part à cette échéance électorale, afin de montrer dans les urnes la confiance que le peuple a en elle. Mais une fois au parlement, le parti ne versera pas dans la vengeance, avertit Alassane Tigri selon les propos rapportés par Tanéka Média. Pour lui, il y a de gros défis qui attendent le Bénin. Rappelons que l’opposition n’avait pas pu participer aux législatives de 2019.

Ce qui a conduit à l’installation d’une 8ème législature constituée de députés de la mouvance présidentielle représentée par les partis Bloc républicain et Union progressiste. On a assisté cette année-là à des violences électorales jamais enregistrées au Bénin par le passé. Des affrontements ont eu lieu dans plusieurs villes du pays entre les forces de l’ordre et la population. Il y a eu plusieurs morts.