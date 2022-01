Le maire de Matéri a-t-il demandé aux populations de quitter les zones ciblées par les attaques djihadistes ? La réponse est non. C’est du moins ce qu’a déclaré l’édile de cette commune Robert Wimbo Kassa dans un communiqué de presse. Il faut dire que c’est une vidéo qui a lancé la rumeur. En effet, cet enregistrement diffusé sur les réseaux sociaux indiquait donc que le maire avait demandé aux populations de quitter les lieux en question.

Selon les explications de l’édile de Matéri, c’est sur demande du Commandant du 6ème bataillon inter armes qu’une série de mesures a été prise après l’attaque djihadiste survenue dans la nuit du 1er au 02 décembre 2021. La série de mesures visait à faciliter les opérations militaires sur la bande frontalière. Parmi celles-ci, il y avait le déguerpissement des populations de la localité de Tantchani, un hameau du village de Porga, servant de campement de pêche et de fermes d’agriculteurs.

Des assaillants auraient trouvé refuge dans les cabanes des pêcheurs de Tantchani

il a été constaté que certains assaillants auraient selon toutes vraisemblances « trouvé refuge de façon temporaire, dans les cabanes des pêcheurs de Tantchani au cœur du théâtre des affrontements » exposant ainsi les populations aux balles perdues. C’est donc pour cette raison qu’il a été demandé aux populations de quitter les lieux selon le maire de Matéri. « Par note de service en date du 03 décembre 2021, (j’ai demandé) à la population de Tantchani de quitter les lieux le samedi 4 décembre après une séance de travail » informe l’édile. Il souligne qu’une chaîne de télévision privée était dans la région le même jour.

« Si bien qu’au lendemain de l’attaque la localité était vide de monde «

La vidéo récupérée serait tombée dans les mains « d’individus de mauvaise foi » qui l’ont « sorti de son contexte, modifié, déformé et publié sur les réseaux sociaux ». Pour le maire de Matéri ce n’est qu’une « exploitation tronquée des images » et les auteurs avaient pour but de « discréditer les efforts consentis par le Gouvernement et son Chef pour semer la panique et la psychose au sein des populations à des fins inavouées ». Robert Wimbo Kassa promet que ces individus « seront démasqués et punis conformément à la loi. Il rappel que la plupart des habitants de Tantchani ont leur résidence principale à Porga et le campement était leur résidence secondaire, « si bien qu’au lendemain de l’attaque la localité était vide de monde « .