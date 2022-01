Aux USA, une scène a été filmée par les passants et rapportée par le site spécialisé TMZ. La star du RNB Jason Derulo a été filmée en pleine bagarre dans un hôtel de Las Vegas alors qu’il venait d’être pris pour Usher. Était-ce une provocation ou une réelle erreur ? Pour l’heure aucune information sur les motivations des personnes impliquées.

Qu’est-ce qui a bien pu énerver l’artiste Jason Derulo ? Alors qu’il descendait d’un escalator dans un hôtel de Las Vegas, il a été pris pour l’artiste non moins célèbre Usher et insulté dans la foulée par une personne présente dans l’hôtel : « Hé Usher, va te faire f***** pu**** ! » a lancé la personne. Sans attendre une seule seconde, et déjouant son garde du corps qui tentait de l’arrêter, Jason Derulo a attaqué l’imprudent en lui portant une salve de coups avant de se retourner contre son accompagnateur.

Ce qui pourrait arriver

Selon TMZ, la personne attaquée présentait des traces de sang et quelques blessures légères qui n’ont cependant pas nécessité une hospitalisation. Pour l’heure aucune plainte n’a été déposée par les personnes brutalisées par l’artiste. Mais ces dernières disposent d’une année après les faits pour porter plainte contre l’artiste. Un procès pourrait ainsi avoir lieu. Après les faits, Jason Derulo a été expulsé de l’hôtel par les responsables.