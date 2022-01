De novembre 2021 à janvier 2022, plusieurs attaques djihadistes ont été signalées dans le Nord Bénin contre les positions de l’armée. Il y a eu des pertes en vie humaine du côté des assaillants, mais aussi dans les rangs des soldats béninois. Lors de la présentation de vœux des forces de défense et de sécurité au président de la République Patrice Talon, le chef d’Etat-major général des Forces Armées Béninoises, le Contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Aho a plaidé pour le renforcement des mesures sociales en faveur des personnels militaires et paramilitaires.

2022 « pourrait être une année éprouvante au plan sécuritaire »

Pour lui, « la question du renforcement des mesures sociales en faveur des personnels militaires et paramilitaires demeure une doléance constante qu’il est souhaitable d’étudier avec une attention particulière. Dans ce registre, l’adoption d’un texte législatif instaurant le statut de pupille de la nation au profit des ayants-cause de nos frères d’armes tombés dans l’exercice du devoir, constituerait une avancée notable » a-t-il plaidé.

Le chef d’Etat major général des forces armées béninoises n’a pas manqué de réaffirmer la détermination de ses hommes à protéger le pays avec courage, abnégation et esprit de patriotisme. Le Contre-amiral Patrick Aho pense que 2022 « pourrait être une année éprouvante au plan sécuritaire » à cause de la « tendance croissante de ces attaques ignobles » de nature terroriste dans certaines contrées du Bénin.

« La vigilance doit être accrue à tous les niveaux »

Cette situation sécuritaire délétère « interpelle plus que jamais, non seulement le sens du devoir de tous les personnels militaires et paramilitaires, mais aussi le sens citoyen de tous les Béninois » a-t-il ajouté, tout précisant que la sécurité nationale est l’affaire de tous. « La vigilance doit » donc « être accrue à tous les niveaux » croit savoir Patrick Aho.