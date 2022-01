Payons-nous trop d’impôts au Bénin ? Nicolas Yénoussi, le Directeur général des impôts (Dgi) répond par la négative à cette question. « Au Bénin nous ne payons pas plus d’impôts comme on le laisse croire dans la population » a déclaré M Yénoussi lors de la session AskgouvBénin sur le réseau social Facebook. Il explique que le cadre fiscal dans le pays est régi par des règlements communautaires. Donc les pays ne peuvent pas passer outre ces directives.

L’homme a donné l’exemple de la Tva. A l’en croire, les directives de l’Uemoa indiquent les taux à pratiquer par les Etats membres. Ces directives encadrent les exonérations, les opérations imposables et beaucoup d’autres règles. Il en est de même pour les titres et les retenus à la source. En somme il y a des règlements communautaires. Et le Bénin en matière de TVA n’impose pas les mêmes taux que le Sénégal par exemple. En effet, selon ses dires, ce pays dans l’Uemoa pratique un taux de « 19% tandis que les autres pays sont à 18% ».

Le taux de pression fiscale est de 20% dans l’Uemoa

Toujours pour démontrer qu’on ne paie pas plus d’impôts au Bénin, il explique que le taux de pression fiscale (prélèvement fiscal sur le Produit intérieur brut) dans l’espace Uemoa « est de 20%, or le Bénin est très loin de ce seuil ». On ne paie donc pas beaucoup d’impôts au Bénin selon le directeur général des impôts.

Il pense même que les béninois sont peu nombreux à s’acquitter de ces frais. Pire, certains « utilisent des pratiques dommageables pour réduire les impôts à payer d’où la nécessité de faire un certain nombre de réformes pour que le plus grand nombre puisse payer et que ceux qui sont en train de payer qu’on puisse leur faciliter les méthodes de paiement d’où la mise en place des techniques nouvelles de paiement (paiement électronique, télépaiement etc) » .