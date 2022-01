Au Bénin, une personne qui est rémunérée à 60.000 francs Cfa est désormais considérée comme un gagnepetits. En effet, le nouveau code général des impôts voté par les députés en décembre 2021, a repoussé le plafond des bas salaires. Il est passé de 50.000 à 60.000 Francs Cfa. « Cette innovation veut que désormais soit considéré comme bas salaires, les revenus inférieurs ou égaux à 60.000 Fcfa » a déclaré le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji lors de son traditionnel point de presse des mercredis.

Pour que » les gagnepetits n’aient plus à supporter les charges fiscales »

Cette mesure est accompagné d’une autre autre: celle de l’exonération. En effet, les salaires allant jusqu’à 60.000 Fcfa sont exonérés d’impôts. « Avant, c’était 50.000 Fcfa et il y avait des impôts là-dessus. Aujourd’hui les bas salaires sont relevés à 60.000 francs Cfa dans le nouveau Code général des impôts et sont exonérés d’impôts. C’est là aussi une innovation, mais une innovation sociale pour faire en sorte que les gagnepetits n’aient plus à supporter les charges fiscales qui réduisent davantage leurs revenus » a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji.

Une augmentation des salaires annoncée précédemment

Il faut dire que cette annonce intervient au début d’une année 2022 qui verra une augmentation des salaires des travailleurs . C’est ce qu’a annoncé le président Patrice Talon dans son message de vœux à la nation le 31 décembre 2021. « En 2022, nous allons relever les salaires des travailleurs autant que nous investirons dans divers secteurs productifs pour créer davantage d’emplois et de richesses au profit de tous » avait laissé entendre le numéro 1 béninois.