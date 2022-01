A Djougou, une commune du département de la Donga, (Nord Bénin), la police a mis la main sur un militaire. Ce dernier est accusé d’avoir eu des rapports intimes avec une mineure de 14 ans. En somme, il a été arrêté pour viol. Son acte aurait pu passer inaperçu, si la jeune fille n’avait pas eu des infections suite à ce rapport.

Attendu ce jeudi devant le procureur de la République

Elle a en effet avoué à ses parents ce que le militaire lui avait fait. C’est ainsi que l’homme en treillis a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Selon le journal Le Potentiel qui rapporte l’information, il sera présenté ce jeudi 06 janvier 2022 au procureur de la République. Il faut dire que les cas de viol sur mineures se sont multipliés au Bénin depuis quelques années et pourtant le gouvernement a fait voter des lois pour protéger les filles et les femmes béninoises.

Un Institut National de la Femme (INF) a même été créé l’année passée. Elle est dirigée par Claudine Prudencio, l’ancienne députée et ex- présidente du parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN). Le président du conseil d’Administration de la structure a pour nom : Pascal Irénée Koupaki, secrétaire général de la présidence.