Dans une réflexion intitulée « le retour au consensus issu de la conférence nationale est une nécessité pour une gestion apaisée du Bénin », Eugène Azatassou démontre l’importance du consensus pour une décrispation du climat politique au Bénin. Il expose d’entrée sa définition du consensus. A l’en croire, ce mot ne veut nullement dire unanimisme. « il signifie que pour toute décision majeure concernant, la vie de la nation, toutes les tendances importantes doivent être présentes ». C’est la négation de l’absence de débat. Il « n’empêche pas le progrès et conduit à plus de transparence ».

Cette norme du consensus qui a prévalu entre 1990 et avril 2016, a malheureusement disparu sous la présidence Talon selon Eugène Azatassou. Pour lui, les soutiens du chef de l’Etat « théorisent le rejet de cette norme qu’ils opposent à la démocratie qu’ils définissent comme étant « la dictature de la majorité ». Ceux-ci « fabriquent alors leur « majorité » aux moyens d’expédients non démocratiques comme l’exclusion lors des élections » déplore le vice-président du parti « Les Démocrates ». Le premier acte qui a marqué le décès du consensus selon lui, c’est le choix « dans un seul camp » des membres de l’actuelle Cour constitutionnelle alors qu’il y avait à l’époque « une minorité parlementaire au parlement ».

Il y a ensuite eu l’instauration du certificat de conformité et du quitus qui ont conduit à des législatives à sens unique avec « un parlement monocolore digne d’une dictature d’un autre âge ». Enfin, c’est le parrainage qui a été créé et « seuls les partis de la mouvance pouvaient le donner à leur guise pour les candidats aux élections présidentielles ». Eugène Azatassou pense que ces situations ont provoqué le dédain du peuple souverain pour ces élections. Ce qui a conduit à des soulèvements populaires réprimés et l’arrestation de plusieurs personnes.

Le vice-président du parti Les Démocrates estime donc que le retour du consensus permettra une gestion apaisée du pays. Ce serait déjà un bon début si le gouvernement associait l’opposition à l’élaboration de la liste électorale, selon M Azatassou. Et pour restaurer vraiment ce consensus, « il faudra réexaminer toutes les mesures qui l’ont assassiné. Cela ne pourra se faire qu’à une assise réunie dans les conditions nécessaires de détente politique avec la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques ».