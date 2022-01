Les cadres des ministères, les ministres, les préfets, les directions et les agences de l’Etat en savent davantage sur le Programmes d’Action du Gouvernement (PAG) sur la période 2021-2026. Ce document qualifié d’unique, instrument de planification opérationnelle au Bénin leur a été présenté ce jeudi 06 janvier 2022 au Palais des Congrès de Cotonou. Pour que ce Programme d’Action du Gouvernement soit connu par le Béninois situé dans le dernier hameau, le ministre d’Etat chargé du développement, Abdoulaye Bio Tchané a fait savoir qu’il faut faire du principe de redevabilité de reddition de compte pour vulgariser le PAG.

Selon le ministre d’Etat chargé du développement, Abdoulaye Bio Tchané, le PAG 2 est « social en termes de teneur sectorielle des intervenions mais social aussi en termes de composantes thématiques dans le Programme d’Action du Gouvernement et que le Chef de l’Etat lui-même a déjà annoncé à plusieurs reprises depuis le 23 mai». Le ministre Abdoulaye Bio Tchané a fait savoir que «dans ses trois allocutions principales, le Chef de l’Etat a insisté sur le caractère social et la dimension sociale à donner à ce programme d’Action du Gouvernement».

Pour lui, «au-delà donc de cette orientation majeure, il convient de rappeler plusieurs autres innovations sont incorporées dans le Programme d’Action du Gouvernement afin de nous donner les moyens d’aide le plus efficace possible et de mieux satisfaire les attentes de nos compatriotes». C’est pourquoi, dit-il, «pour nous lier davantage à nos engagements et faire du principe de redevabilité de reddition de compte, un principe sacro-saint de notre gouvernance, nous irons à la rencontre de tous les représentants de nos compatriotes : l’Assemblée nationale, les maires, la société civile pour expliquer le contenu de ce Programme d’Action du Gouvernement ». Il a promis qu’une large campagne de vulgarisation sur le PAG «sera faite afin que le Béninois situé dans le dernier hameau comprenne en quoi il est intéressé par ce Programme d’Action du Gouvernement ».