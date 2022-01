L’ambassade de France au Bénin via son service de coopération et d’action culturelle octroie aux étudiants béninois au titre de l’année universitaire 2022-2023 des bourses d’enseignement supérieur aux meilleurs étudiants béninois. Cet appel à candidature s’adresse aux étudiants béninois inscrits en licence, master et doctorat, quelles que soient les disciplines concernées. Cette annonce a été faite sur la page Facebook de l’Ambassade de France près le Bénin. L’ambassade de France au Bénin via son service de coopération et d’action culturelle a informé également sur les conditions et les dossiers de candidatures à déposer au plus tard le vendredi 18 mars 2022.

Les conditions générales pour postuler aux bourses françaises

Pour obtenir ces bourses, le postulant au niveau Doctoral doit être de nationalité béninoise. Il doit être âgé de moins de 35 ans à la date du 1er janvier 2022 et être titulaire, à la fin de l’année universitaire 2021-2022 d’un Master 2, d’un DEA ou d’un diplôme dont l’équivalence à ce niveau est reconnue. Concernant le candidat aux niveaux licence et Master, il doit être de nationalité béninoise. Il doit être âgé de moins de 25 ans à la date du 1er janvier 2022 et être titulaire à la fin de l’année universitaire 2021-2022 d’un baccalauréat, ou un diplôme dont l’équivalence à ce niveau est reconnue pour les postulants au niveau licence et d’une licence ou d’un diplôme dont l’équivalence à ce niveau est reconnue pour les postulants au niveau master.

Il faut signaler que concernant la procédure de candidature, les candidats seront sélectionnés par une commission paritaire mixte composée de personnalités et d’experts béninois et français. Les résultats seront transmis au mois de juin 2022.