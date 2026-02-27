Bénin : 15 personnes interpellées à Sèkandji pour trafic de chanvre indien

Une opération de sécurisation a été menée jeudi 26 février 2026 dans la matinée dans le quartier « Escorte » à Sèkandji, arrondissement d’Agblangandan. Quinze individus ont été interpellés pour détention, consommation et commercialisation de substances psychotropes, tandis que plus de 30 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis.

L’intervention a été conduite conjointement par le Peloton de Surveillance et d’Intervention (PSI) antenne Ouémé et le commissariat d’Agblangandan, suite à des renseignements faisant état d’activités illicites dans cette zone identifiée comme un foyer de trafic de stupéfiants. Les forces de l’ordre ont procédé à une descente sur plusieurs points stratégiques, où elles ont découvert une importante quantité de produits prohibés.

Saisie de produits et matériel

Le bilan matériel de l’opération comprend trente-deux kilogrammes de chanvre indien, plusieurs dizaines de paquets de cigarettes de marques diverses, des comprimés psychotropes (ROYAL, TRAMAKING 225, AKEROL), six flacons de codéine, ainsi que cent quarante-six briquets et soixante-dix-sept broyeurs. Des sachets et papiers d’emballage servant au conditionnement et à la commercialisation ont également été récupérés.

Au total, le colis saisi est estimé à 35 kilogrammes. Les quinze personnes interpellées ont été placées en garde à vue. Elles devraient faire l’objet d’une procédure judiciaire conformément à la réglementation en vigueur sur les substances psychotropes et le trafic de stupéfiants.