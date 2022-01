Au Bénin, 08 personnes de nationalité indienne ont été arrêtées le 06 janvier 2022 à l’Aéroport de Cotonou et présentées au procureur de la République. Celui-ci a décidé de les placer sous mandat de dépôt. Il leur est reproché l’usage de faux visas de Mexique selon le journal le Potentiel qui rapporte l’information.

Audience prévue pour le 19 janvier 2022

Leur procès devrait démarrer le 19 janvier prochain. Rappelons qu’en octobre 2019, une personne de nationalité congolaise avait déjà été arrêtée par le Service de la surveillance du territoire (SST). Il détenait de faux visas Schengen. Les autorités béninoises ont redoublés de vigilance en ce qui concerne les documents de voyage depuis l’affaire de délivrance de passeports aux étrangers.

Le Directeur de l’Emigration et de l’Immigration Florent Edgard Agbo a même été arrêté dans ce cadre. Il est poursuivi pour « abus de fonction ». Ses 7 autres coaccusés sont dans les liens de la justice pour « faux et usage de faux ». Leur procès est prévu pour le 24 janvier prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).