Deux responsables de la brigade des douanes de l’aéroport international «Cardinal Bernardin Ganti» de Cotonou ont été arrêtés par la police. Ils sont gardés à vue depuis ce mercredi 26 janvier 2022 à la Brigade Economique et Financière(Bef). Selon des sources proches de la douane béninoise, c’est une affaire de non-respect des règles dans la procédure de transfert et de détention de devises.

Selon Frissons Radio, il s’agit d’un passager à destination d’Istanbul qui voyageait avec une importante somme d’argent et une quantité d’Or. L’avion qui transportait ce passager faisait escale à Abidjan en Côte d’Ivoire mais le trajet Abidjan-Istanbul a été annulé pour cause de météo. Tous les passagers devaient être donc débarqués à Abidjan et c’est là que le voyageur parti de Cotonou a été interpellé avec son argent et ses métaux précieux. Les autorités ivoiriennes ont immédiatement saisi celles du Bénin. Une enquête a été ouverte. La Brigade Economique et Financière (Bef) a été chargée par les autorités béninoises de mener des investigations pour savoir si le passager a accompli toutes les formalités réglementaires.