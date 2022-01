Bonne nouvelle pour Patrice Houssou Guèdè. L’ancien maire d’Abomey-Calavi est libre de ses mouvements depuis hier samedi 15 janvier 2022. Il purgeait une peine d’un an de prison pour « faux et usage de faux certificat en écriture publique » dans une affaire domaniale. L’édile avait été condamné à 12 mois de réclusion par le tribunal d’Abomey-Calavi le 15 janvier 2021.

Un co-accusé mort en détention

Son avocat a lors de l’audience du 18 décembre 2020, plaidé pour sa relaxe pure et simple au bénéfice du doute. Mais il obtiendra pas gain de cause. Après sa condamnation, l’ex-édile a interjeté appel, sans succès. Sa libération est un soulagement pour ses partisans. Lui qui avait été arrêté avec 3 autres personnes, en l’occurrence Gélas Hounguè, directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la mairie, Romain Tognifodé, expert géomètre et Francis Dodo, ex-chef quartier de Ylomahouton mort en détention le mercredi 02 décembre 2020 des suites d’une insuffisance respiratoire.

Inutile de rappeler que le successeur de Houssou-Guèdè à la tête de la mairie d’Abomey-Calavi est aussi en prison. Georges Bada, puisque c’est de lui qu’il s’agit a été condamné en septembre 2020 à 6 ans de réclusion dans une affaire de bradage de 39 hectares de réserves administratives.