A l’occasion de la journée internationale de la douane célébrée hier mercredi 26 janvier, les responsables de cette autorité étatique, ont levé un coin de voile sur les performances enregistrées en 2021. On retient que les recettes engrangées par la douane béninoise au titre de l’année écoulée sont de 440 milliards 379 millions de Fcfa. Elles auraient dépassé les prévisions annuelles qui sont de 436 035 milliards de Fcfa. Une performance qui n’a pas laissé de marbre Alain Hinkati, directeur général des douanes et droits indirects.

« La douane béninoise est devenue une administration moderne »

Il a exprimé sa satisfaction avant d’encourager ses collaborateurs à maintenir le cap tout en intégrant la dynamique de la dématérialisation et de la digitalisation des services. Il s’est par ailleurs réjoui de la modernisation de la douane béninoise. « La douane béninoise est devenue une administration moderne » a-t-il déclaré, évoquant pour se justifier, les réformes institutionnelles et informatiques, le Programme de vérification des importations (Pvi) et la création du guichet unique de commerce extérieur.

Un thème qui « cadre avec la vision du chef de l’Etat »

Il faut dire que la journée internationale de la douane est placée sous le thème : « Accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de données et un écosystème performant ». Un thème qui « cadre avec la vision du chef de l’Etat qui a insufflé une panoplie de mesures à l’administration afin de la rendre plus performante » selon Alain Hinkati. L’homme est un civil. Il a été nommé Dg douanes lors du conseil des ministres du mercredi 22 septembre 2021, en remplacement de Charles Inoussa Saka Boco.