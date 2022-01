Le Bénin célèbre ce lundi 10 janvier 2022 le Vodoun, la fête des religions endogènes. Les manifestations officielles se tiennent à Ouidah. A l’occasion de la célébration de cette fête des religions endogènes, le Chargé de mission du Chef de l’Etat pour le tourisme et le patrimoine, José Pliya a, dans un entretien accordé à Frissons Radio ce lundi 10 janvier 2022, évoqué l’évolution d’un projet touristique lié au vodoun. Il s’agit de‘’ La route des couvents’’. ‘’La route des couvents’’ selon José Pliya, est «un circuit qui devrait permettre aux touristes d’ici et d’ailleurs de faire immersion dans quelques couvents aménagés pour la circonstance». Les deux premiers couvents du circuit seront prêts cette année.

Pour le chargé de mission du Chef de l’Etat pour le tourisme et le patrimoine, José Pliya, « il s’agit d’aller visiter un vrai temple avec de vraies divinités, d’être accompagné par le dignitaire qui dirige ce temple-là, qui vous explique les bienfaits et les spécificités de son vodoun ». José Pliya a déclaré que «cinq couvents ont été retenus dans cette phase pilote». Ces cinq couvents sont « le couvent ‘’Sakpata’’ à Zoungbodji (Ouidah), le couvent ‘’Soké’’ à Adjarra (Porto-Novo), le couvent ‘’Mamiwata’’ à Grand-Popo, un couvent à Kétou et un autre à Abomey ».

Concernant l’état d’avancement de ce projet, il a affirmé que «le couvent ’Sakpata’’ de Zoungbodji à Ouidah est le plus avancé. Il est quasiment terminé. Il sera opérationnel au cours de l’année 2022». Quant au couvent ‘’Soké’’à Adjarra, il a fait savoir que les travaux de fondation ont déjà commencé et qu’ils seront achevés au cours de l’année 2022. «Ces deux premiers couvents pourront donc être opérationnels pour la fête du vodoun 2023. Les touristes pourront déjà faire une expérience de ces deux couvents» a indiqué le chargé de mission du Chef de l’Etat pour le tourisme et le patrimoine. Pour les trois autres couvents, il a dit qu’ils sont «en chantier» mais il a précisé que «les chantiers vont démarrer en 2022» et que «si tout va bien, on devrait pouvoir avoir le premier circuit complet pour 2023».