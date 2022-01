20 mille logements sociaux, un complexe international à construire à Cotonou. C’est entre autre un projet annoncé dans le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2021-2026 pour l’amélioration du cadre de vie des Béninois. Cela a été annoncé le jeudi 06 janvier 2022 par le ministre du Cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato lors de la présentation du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2ème génération. Au nombre des réformes, il y a entre autres l’adoption du code de l’urbanisme et du code de la construction et la révision de la loi cadre sur l’environnement. Quant aux projets, ils sont aussi nombreux notamment la phase B du projet d’amélioration des voies urbaines, la rénovation du centre commercial et administratif de Ganhi , le programme immobilier d’ habitat social et économique de 20 mille logements ou encore la création d’un complexe international à Cotonou.

Selon le ministre du Cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, « le projet d’amélioration des voiries urbaines qu’on a appelé asphaltage va continuer dans les grandes villes. D’autres villes vont entrer dans ce cercle». Il a annoncé la poursuite par le gouvernement de «l’assainissement pluvial de Cotonou » et «de neuf autres villes intermédiaires». Pour le ministre José Didier Tonato, cela permettra de traiter «l’ensemble des chefs-lieux de département ». « Nous continuons avec le projet protection côtière. Nous continuons avec la gestion des herbes protégées, tout le monde connait le succès de la Pendjari » a-t-il fait savoir.

Il a affirmé qu’il aura « d’autres projets comme la gestion des déchets, des boues de vidange où pour la première fois», le gouvernement va doter le Bénin «de deux grandes stations de traitement de boues de vidange à l’échelle de notre agglomération plus une troisième station à Parakou ». Il a dit qu’ «il y a un projet qui tient à cœur au Chef de l’Etat. C’est le Centre international de Recherche pour une agriculture résiliente ou changement climatique ». «Ce projet fait son chemin et nous espérons que pendant ce 2ème PAG il va devenir concret » a-t-il indiqué. Le ministre du Cadre de vie et du développement durable n’a pas manqué de parler du «projet ‘’Lumière du Bénin’’ qui va permettre d’éclairer la totalité des chefs-lieux de toutes les communes du Bénin, certains chefs-lieux d’arrondissement aussi avec de l’éclairage solaire». «C’est un projet qui va connaître sa mise en œuvre pendant ce 2ème PAG » a-t-il laissé entendre.